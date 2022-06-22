Оккупанты в среду убили десять мирных жителей в Харьковской области — ОВА 22 июня, 23:46 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Люботине Харьковской области, 20 июня 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В результате российских обстрелов жилых районов Харькова и области в среду, 22 июня, погибли десять мирных жителей.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.



При обстреле россиянами Немышлянского района Харькова были ранены четыре человека. В селе Пришиб Изюмского района погибли пять гражданских женщин, в Балаклее был ранен один мирный житель.

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В Золочеве под завалами обнаружили тела еще двух погибших — всего из-за обстрела РФ в Золочеве погибли три человека.

В Чугуеве в результате российского обстрела погибли два мирных жителя, четверо — были ранены. В селе Тихополье Лозовского района был ранен один человек.

«Российские оккупанты не прекращают обстрелы мирного населения, поэтому в очередной раз призываю всех быть максимально осторожными, без необходимости не находиться на улицах и при сигналах тревоги — прятаться в укрытие», — подчеркнул Синегубов.

Глава ОВА добавил, что на Харьковском направлении российские оккупанты пытаются сдерживать продвижение защитников Украины, не допустить их выхода к границе и укрепляют свои позиции. В районе Изюма россияне продолжают штурм в направлении Славянска.

Накануне в результате российских обстрелов в Харьковской области погибли 15 человек, 16 — были ранены.

Президент Владимир Зеленский 20 июня заявил, что российские войска пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.

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