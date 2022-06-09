Оккупанты дважды обстреляли западные районы Харькова — в городе вспыхнул пожар 9 июня, 00:38 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Вечером в среду, 8 июня, российские войска дважды обстреляли жилые районы Харькова. Снаряды оккупантов попали в западные районы города.

Об этом сообщает Суспільне.

Перед ударами запуски ракет в социальных сетях зафиксировали жители Белгородской области РФ.

После обстрелов в городе вспыхнул пожар. Данных о пострадавших и погибших в данный момент нет.

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Днем ранее оккупанты обстреляли Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский и Лозовской районы Харьковской области.

Вечером 7 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские войска вновь обстреляли жилые районы Харькова из артиллерии.

«Буквально 10 минут назад снова по Алексеевке было нанесено два артиллерийских удара, опять по жилым домам. По предварительным данным, 2 человека пострадало, но эта информация еще будет уточняться», — заявил Синегубов.

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