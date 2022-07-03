В результате утреннего обстрела Харькова оккупантами погиб один человек, четверо пострадали 3 июля, 17:17 Последствия российского удара по Харькову 3 июля 2022 года (Фото:Сергій Болвінов / Facebook)

В результате российских обстрелов Харькова утром в воскресенье, 3 июля, погиб один человек, по меньшей мере четверо — пострадали.

Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции в области Сергей Болвинов в Facebook.

Россияне обстреляли Новобаварский и Киевский районы Харькова, частично разрушено здание одной из коммунальных служб города. Повреждены несколько частных и многоквартирных домов.

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После одного из ударов в огороде частного дома осталась воронка глубиной 6 метров и диаметром 10 м.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около четырех утра в воскресенье, 3 июля, российские оккупанты ударили ракетами по Харькову.



Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко рассказал, что в ночь на 3 июля в Белгороде в результате взрывов погибли три гражданина Украины, в том числе маленький ребенок. Это была семья Коптеловых из Цуповки Харьковской области.



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