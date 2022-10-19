С начала войны в в Харькове более 150 тысяч человек остались без дома 19 октября, 02:38 Россияне продолжают обстреливать инфраструктуру Харькова (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Харькове более 150 тысяч человек потеряли крышу над головой. Людям предоставляют общежития.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире единого телемарафона.



«На сегодняшний день более 150 тысяч человек потеряли крышу над головой. Многие из них временно выехали из города, кто на запад Украины или в другие области, кто-то за границу. Но многие харьковчане остались», — сказал мэр.

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Терехов отметил, что поскольку город раньше считался студенческой столицей, там большое количество общежитий.

«Сегодня мы предоставляем эти общежития для расположения людей, которым нет, где жить, а также обеспечиваем их всем необходимым», — подчеркнул чиновник.

Мэр добавил, что, несмотря на постоянные попытки врага уничтожить обстрелами критическую инфраструктуру, Харьков полностью готов к началу отопительного сезона.

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