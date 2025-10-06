РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Донетчины: часть населенных пунктов обесточена

Последствия одного из ударов РФ по объекту энергетики (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские войска в понедельник, 6 октября, снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области, часть населенных пунктов обесточена. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, специалисты работают над восстановлением электроснабжения с учетом ситуации с безопасностью.

«Враг стремится сделать жизнь в Донецкой области как можно сложнее — и будет продолжать это делать, особенно в зимний период», — написал Филашкин и призвал людей эвакуироваться.

3 октября в ОВА сообщили, что часть Донецкой области обесточена в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Без света остались Дружковка, Константиновка, а также некоторые районы Краматорска.

Газета WSJ сообщала, что в Украине установили сеть гигантских американских аккумуляторов, которые помогут энергетике выстоять во время российских обстрелов этой зимой.

В последние дни Россия усилила атаки на энергосистему Украины, в результате чего в Черниговской, Сумской и других областях фиксировали отключения света.

1 октября войска РФ ударили по Славутичу, из-за чего десятки тысяч потребителей оставались без света несколько дней. 4 октября из-за удара по Сумской области без электроснабжения осталась Шостка и пригород.