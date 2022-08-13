Жертвы ударов РФ: за сутки в Донецкой области погибли пятеро жителей, еще 35 ранены 13 августа, 08:52 Последствия российского обстрела в Бахмуте (Фото:ГСЧС)

За минувшие сутки из-за атак российской армии в Донецкой области погибли пять гражданских местных жителей.

Об этом утром 13 августа сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Россия убивает гражданских! За 12 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 — в Краматорске, 1 — в Бахмуте, 1 — в Курахово и 1 — в Кодеме. Еще 35 человек получили ранения», — отметил он.

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Кириленко также напомнил, что украинские власти не могут установить точное количество жертв в захваченных оккупантами Мариуполе и Волновахе.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о тяжелых боях на Донбассе: за минувшие сутки российские силы пытались вести наступательные действия в нескольких районах Донецкой области. Вооруженным силам Украины удалось отразить большинство штурмов.

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