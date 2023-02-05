Войска РФ за сутки убили четырех жителей Донецкой области — ОВА

5 февраля, 08:27
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Последствия российского обстрела Бахмута, 31 января (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия российского обстрела Бахмута, 31 января (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты в субботу, 4 февраля, обстрелами Донецкой области убили четырех жителей региона и ранили еще одиннадцать.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в результате российских обстрелов трое погибших зафиксированы в Бахмуте и один погибший человек — в Ямполе.

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Всего с начала полномасштабной войны России против Украины в Донецкой области погибли 1350 человек, еще 2994 получили ранения. Однако невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики в течение 4 февраля совершили 61 обстрел Украины из реактивных систем залпового огня. На Бахмутском направлении от атак врага за сутки пострадали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздоловка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донецкая область Обстрел Павел Кириленко Война России против Украины

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