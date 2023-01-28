Войска РФ за сутки убили четырех жителей Донецкой области и ранили еще семерых — ОВА

28 января, 08:28
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Последствия обстрела Донецкой области 27 января (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Последствия обстрела Донецкой области 27 января (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Из-за обстрелов со стороны российских оккупантов в течение четверга, 26 января, в Донецкой области погибли четверо гражданских, а еще семеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в результате действий захватчиков погибли три человека в Парасковиевке и один человек в Великой Новоселке.

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Всего с начала полномасштабной войны России против Украины в Донецкой области погибли 1330 человек, еще 2912 получили ранения. Однако невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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27 января российские оккупанты дважды за день обстреляли Часов Яр в Донецкой области. В частности, оккупанты повредили жилые дома и другие здания. А вечером в результате обстрелов в городе возникли пожары.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донецкая область Обстрел Война в Украине Павел Кириленко

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