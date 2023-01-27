Оккупанты за сутки убили шесть человек в Донецкой области и ранили еще девять — ОВА 27 января, 10:04 Последствия обстрела поселка Очеретино 26 января (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В результате российских обстрелов в течение четверга, 26 января, в Донецкой области погибли шесть гражданских, а еще девять получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в результате действий РФ погибшие зафиксированы в Очеретином, Богоявленке, Авдеевке и Парасковиевке.

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Всего с начала полномасштабной войны России против Украины в Донецкой области погибли 1326 человек, еще 2905 получили ранения. Однако невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

По данным Генштаба ВСУ, в течение 26 января российские оккупанты пытались атаковать украинских военных в двух областях. В частности, в Донецкой области ВСУ отбили захватчиков в районах Верхнекаменского, Парасковиевки, Бахмута, Клещиевки, Водяного, Невельского, Марьинки и Угледара.