Войска РФ за сутки ранили четырех жителей Донецкой области — ОВА 19 января, 09:15 Донецкая область (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Российские оккупанты в течение среды, 18 января, ранили четырех гражданских в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Ранения получили жители Авдеевки, Хромового, Ивановского и Часового Яра.

Всего с начала полномасштабной войны России против Украины в Донецкой области погибли 1309 человек, еще 2863 получили ранения. Однако невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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По данным Генштаба ВСУ, 18 января на Авдеевском направлении под российский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области. На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы 22 населенных пунктов.

