Движение поездов остановлено. Обстрелы оккупантов сильно повредили железную дорогу в Днепропетровской области, ранен человек

3 мая, 23:23
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Последствия ракетного удара российских оккупантов (Фото:Валентин Резніченко/Telegram)

Последствия ракетного удара российских оккупантов (Фото:Валентин Резніченко/Telegram)

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного удара российских войск сильно повреждена железнодорожная инфраструктура, ранен человек.

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«У нас два „прилета“ в Каменском районе. Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Один человек ранен. Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока неясно. Движение поездов остановлено», — сообщил глава ОВА.

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Глава правления Укрзалізниця Александр Камишин сообщил о задержке 14 пассажирских поездов из-за атак по центру и западу Украины.

По предварительной информации, среди железнодорожников и пассажиров пострадавших нет.

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Вечером во вторник, 3 мая, российские оккупанты обстреляли ракетами многие области Украины.

Сообщается о взрывах во Львове, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях. Во Львове повреждены три электроподстанции, две насосных станции обесточены.

https://www.youtube.com/watch?v=JiWDzKtAvnU
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Днепропетровская область Валентин Резниченко Война России против Украины

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