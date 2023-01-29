Повреждены предприятия и лицей. Оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области 29 января, 20:56 Последствия обстрела Днепропетровской области 29 января (Фото:Николай Лукашук / Telegram)

Российские оккупанты в воскресенье, 29 января, обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.

Отмечается, что утром враг применил РСЗО по Никополю. В результате повреждены несколько частных предприятий, магазин, автостоянка и лицей. Кроме того, россияне повредили двухэтажный жилой дом, две хозяйственные постройки и несколько транспортных средств.

Видео дня

По Марганецкой общине войска РФ били из тяжелой артиллерии. Там последствия обстрелов уточняют.

К счастью, во время обстрелов люди не пострадали.

Лукашук отметил, что в других районах Днепропетровщины было спокойно.

28 января российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии два района Днепропетровской области. Враг бил по Покровской и Великомихайловской общинам.