Российские войска атаковали дроном магазин в Черниговской области: один человек погиб

Один человек погиб в результате попадания российского дрона в магазин на Черниговщине (Фото: ГСЧС Черниговской области)

В результате российского удара дроном по городу Семеновка Новгород-Северского района Черниговской области погиб один человек, еще один — получил ранения.

Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в ГСЧС.

«Вражеский дрон попал в магазин, возник пожар. На месте работают все профильные службы», — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС Черниговской области

Фото: ГСЧС Черниговской области

В Нежине Черниговской области в результате российского обстрела возник пожар на промышленном предприятии, сообщали ранее в ГСЧС. Зафиксировано два попадания — в производственном и административном корпусах. Спасатели ликвидировали возгорание.

По данным Черниговской ОВА, российские оккупанты за сутки 36 раз обстреляли 23 населенных пункта региона. В Чернигове днем 12 октября под удар попал один из инфраструктурных объектов, пятеро гражданских получили ранения.

В Черниговском районе в результате атаки дроном поврежден локомотив, произошло возгорание растительности.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью РФ запустила по Украине 82 дрона, 69 из них были обезврежены ПВО.