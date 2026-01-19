Основная мишень — энергообъекты. Россияне нанесли удары по четырем громадам Черниговской области: без света сотни населенных пунктов
Последствия удара РФ по Черниговской области (Фото: ГСЧС Украины)
За прошедшие сутки российские войска нанесли ряд ударов по энергообъектам Черниговской области. Зафиксировано попадание дронов Герань в Холминской, Новгород-Северской, Менской и Корюковской общинах.
Об этом в понедельник, 19 января, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
«За прошедшие сутки было много ударов по Черниговщине. Основная мишень — наши энергообъекты», — написал Чаус.
По его словам, обесточены около сотни населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация в северных громадах области. Кроме этого, в городе Мена Герань попал по одному из предприятий. На месте прилета возник пожар.
В воскресенье днем ударный беспилотник атаковал дом культуры в Сновске. Повреждена кровля, окна, двери и спортивный зал для детей. В результате атаки ранения получила 45-летняя женщина. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
Как сообщил Чаус, за минувшие сутки зафиксировали 48 обстрелов и 91 взрыв. В течение недели на Черниговщине ПВО уничтожила 222 ударных дрона.
Днем 17 января россияне атаковали дронами дом в Семеновке Черниговской области, в результате чего пострадали женщина и трое полицейских.