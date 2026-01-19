За прошедшие сутки российские войска нанесли ряд ударов по энергообъектам Черниговской области. Зафиксировано попадание дронов Герань в Холминской, Новгород-Северской, Менской и Корюковской общинах.

Об этом в понедельник, 19 января, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«За прошедшие сутки было много ударов по Черниговщине. Основная мишень — наши энергообъекты», — написал Чаус.

Реклама

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

По его словам, обесточены около сотни населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация в северных громадах области. Кроме этого, в городе Мена Герань попал по одному из предприятий. На месте прилета возник пожар.

В воскресенье днем ударный беспилотник атаковал дом культуры в Сновске. Повреждена кровля, окна, двери и спортивный зал для детей. В результате атаки ранения получила 45-летняя женщина. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Как сообщил Чаус, за минувшие сутки зафиксировали 48 обстрелов и 91 взрыв. В течение недели на Черниговщине ПВО уничтожила 222 ударных дрона.

Днем 17 января россияне атаковали дронами дом в Семеновке Черниговской области, в результате чего пострадали женщина и трое полицейских.