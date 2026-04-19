В Чернигове в результате ночной атаки РФ погиб 16-летний юноша, есть раненые

В результате ночной атаки РФ на Чернигов погиб 16-летний юноша, четыре человека получили ранения — три женщины и один мужчина. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

В городе повреждены семь частных домов, из них три — уничтожены огнем, административное здание, учебное заведение и два автомобиля.

Руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус отметил, что с начала недели россияне усилили интенсивность обстрелов и увеличили количество дронов, которые направляют непосредственно на Чернигов.

Реклама

В частности, только за четыре дня — с 13 по 17 апреля — в самом Чернигове и прилегающем районе сигнал воздушной тревоги раздавался 23 раза, в целом его продолжительность превысила двое суток (50 часов).

Чаус уточнил, что в городе в результате ночного удара 19 апреля поврежден лицей и частные дома. Были попадания на территории промышленного объекта, а также одного из медучреждений, которое не работало и фактически было разрушено россиянами в 2022-м.

В ночь на 19 апреля Чернигов был под массированной атакой БПЛА, сообщали в городской военной администрации.