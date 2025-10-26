Оккупанты ударили по Чернигову и Новгород-Северскому дронами, уничтожено админздание

В Чернигове удар пришелся на территорию одного из местных предприятий, где в результате атаки загорелся грузовик. Пожар спасатели быстро ликвидировали.

Фото: Вячеслав Чаус / Telegram

В Новгороде-Северском из-за попадания БпЛА занялось админздание одного из предприятий критической инфраструктуры — помещение уничтожил огонь.

Реклама

Фото: Вячеслав Чаус / Телеграмм

Фото: Вячеслав Чаус / Телеграмм

Всего за прошлые сутки агрессор 18 раз обстрелял Черниговщину. Под ударом оказались 14 населенных пунктов.

24 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Чернигове полностью восстановили электроснабжение после атаки РФ на энергообъекты области.

20 октября Чернигов и северные общины области остались без электричества из-за массированной атаки РФ.

Как сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, Черниговщина подверглась масштабной атаке, в результате которой беспилотники попали в энергообъекты области: один на объект теплоснабжения и другой — на энергообъект в двух общинах Черниговского района.