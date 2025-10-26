Оккупанты ударили по Чернигову и Новгород-Северскому дронами, уничтожено админздание

26 октября, 12:40
РФ атаковала Чернигов дронами (Фото: Вячеслав Чаус / Telegram)

Поздно вечером 25 октября российские войска атаковали беспилотником Чернигов и Новгород-Северский, сообщил руководитель областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В Чернигове удар пришелся на территорию одного из местных предприятий, где в результате атаки загорелся грузовик. Пожар спасатели быстро ликвидировали.

В Новгороде-Северском из-за попадания БпЛА занялось админздание одного из предприятий критической инфраструктуры — помещение уничтожил огонь.

Всего за прошлые сутки агрессор 18 раз обстрелял Черниговщину. Под ударом оказались 14 населенных пунктов.

24 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Чернигове полностью восстановили электроснабжение после атаки РФ на энергообъекты области.

20 октября Чернигов и северные общины области остались без электричества из-за массированной атаки РФ.

Как сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, Черниговщина подверглась масштабной атаке, в результате которой беспилотники попали в энергообъекты области: один на объект теплоснабжения и другой — на энергообъект в двух общинах Черниговского района.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Черниговская область Чернигов Война России против Украины Российская агрессия Обстрел атака шахедов шахеды

