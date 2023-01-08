Войска РФ за сутки убили одного жителя Донецкой области, еще восьмерых ранили — ОВА 8 января, 09:08 Поврежденное здание в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты в субботу, 7 января, обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погиб один человек, а еще восемь ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.



Отмечается, что оккупанты убили жителя Бахмута и ранили семерых жителей города. Еще один человек пострадал в Соледаре.

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С начала полномасштабной войны России против Украины в Донецкой области погибли 1293 человека, еще 2831 получили ранения. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессорки Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Однако уже через несколько минут после якобы начала действия «перемирия» стало известно о его нарушении самими же россиянами.

