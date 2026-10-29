Генерала РФ родом из Чугуева обвиняют в приказе атаковать музей Сковороды в Харьковской области

Российского генерал-лейтенанта, родившегося в Чугуеве Харьковской области, обвиняют в отдаче приказа нанести ракетный удар по Национальному литературно-мемориальному музею Григория Сковороды .

Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в Офисе генерального прокурора.

По версии следствия, он действовал в сговоре с другими военнослужащими и сознательно выбрал в качестве цели объект культурного наследия, находящийся под защитой международного гуманитарного права.

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Следователи установили, что не позднее 6 мая 2022 года командующий приказал подчиненному — командиру 105-й авиационной дивизии — нанести удар по музею, хотя знал, что тот не является военным объектом. Приказ был передан далее по командной цепочке — командиру истребительного авиаполка. Обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, передававших и выполнявших приказ, уже направлены в суд, отметили в прокуратуре.

Вечером 6 мая 2022 года, в 23:30, российский истребитель Су-35С из воздушного пространства Харьковской области выпустил по музею в селе Сковородиновка противокорабельную ракету Х-35.

В результате обстрела ранение получил гражданский, оставшийся охранять музей. Удар уничтожил крышу и перекрытия здания, повредил стены, окна, двери, инженерные сети и часть экспозиции. В настоящее время сооружение находится в аварийном состоянии и непригодно для безопасного использования.

По данным следствия, атака была совершена намеренно с целью уничтожения объекта, имеющего важное культурное значение для украинцев. Российскому генерал-лейтенанту инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

Музей в Сковородиновке — крупный мемориальный комплекс XVIII века, посвященный жизни и творчеству Григория Сковороды. Он был основан в 1972 году, а его экспозиция насчитывает несколько тысяч предметов: личные вещи философа, издания его произведений, научную и художественную литературу, книги античных и современных авторов, этнографические артефакты, картины, графику и скульптуры, посвященные Сковороде. Рядом с музеем находится могила философа.

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В сентябре 2022 года российская ракета попала в крышу здания, вызвав масштабный пожар. Уцелела лишь статуя Сковороды. После этого музейные работники собрали осколки керамики, фрагменты металла и обгоревшие книги.