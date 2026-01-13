Российские оккупанты третьи сутки подряд атаковали критическую инфраструктуру Житомирской области

В ночь на вторник, 13 января, армия страны-агрессора России третьи сутки подряд атаковала Житомирскую область, в частности критическую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, россияне продолжают атаковать критическую инфраструктуру Житомирской области.

Ночью под ударами оказались несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах области, подчеркнул он.

Реклама

Бунечко отметил, что пока о погибших или раненых не сообщалось.

Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров и обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов, добавил он.

Ночью 12 января войска РФ второй раз за два дня атаковали критическую инфраструктуру Житомирской области, в результате чего возникли пожары.

В ночь на 11 января Россия атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области, из-за чего вспыхнули пожары, а двое работников получили травмы средней степени и были госпитализированы.

