Российские оккупанты третьи сутки подряд атаковали критическую инфраструктуру Житомирской области

13 января, 09:31
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Россияне атаковали Житомирскую область (Фото: REUTERS / Stringer)

Россияне атаковали Житомирскую область (Фото: REUTERS / Stringer)

В ночь на вторник, 13 января, армия страны-агрессора России третьи сутки подряд атаковала Житомирскую область, в частности критическую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, россияне продолжают атаковать критическую инфраструктуру Житомирской области.

Ночью под ударами оказались несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах области, подчеркнул он.

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Бунечко отметил, что пока о погибших или раненых не сообщалось.

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Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров и обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов, добавил он.

Ночью 12 января войска РФ второй раз за два дня атаковали критическую инфраструктуру Житомирской области, в результате чего возникли пожары.

В ночь на 11 января Россия атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области, из-за чего вспыхнули пожары, а двое работников получили травмы средней степени и были госпитализированы.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Житомирская область Критическая инфраструктура Война России против Украины Атака Пожежа

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