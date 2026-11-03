В Житомирской области РФ атаковала объекты энергетики в двух районах: без света 180 тысяч человек

Россияне атаковали Житомирскую область в ночь на вторник, 3 ноября. В результате атаки возникли пожары на объектах критической инфраструктуры в двух районах области, сообщили в ГСЧС.

Все пожары удалось ликвидировать. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Как сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру. По состоянию на утро без света остались около 130 населенных пунктов (более 180 тыс. человек).

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Фото: ГСЧС Житомирской области

Фото: ГСЧС Житомирской области

Фото: ГСЧС Житомирской области

Фото: ГСЧС Житомирской области

1 ноября в Житомирской области в результате российских ударов было обесточено более 650 населенных пунктов.

3 ноября российские войска нанесли массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, десятков крылатых ракет (запущенных со стратегической авиации) и баллистики. Сообщалось о взрывах в Днепре, Харькове, Ровно, Хмельницком и Винницкой области. По данным мониторинговых пабликов, в частности каналов єРадар и Николаевский Ванек, значительную часть крылатых ракет россияне направили на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, по которой в течение ночи был нанесен массированный удар.