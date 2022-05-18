Обстрел жилого дома в Бахмуте. Количество погибших выросло до пяти, спасатели обнаружили тело 2-летнего ребенка — Донецкая облпрокуратура 18 мая, 20:52 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Бахмута (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В результате обстрела многоквартирного дома в городе Бахмут Донецкой области погибли пять человек и еще четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Facebook.

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Отмечается, что во время разбора завалов спасатели обнаружили тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка. Также в результате обстрелов погибли двое мужчин 43 и 44 лет и 75-летняя женщина.

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Еще четверо человек, в том числе трое детей 9, 12 и 17 лет получили ранения различной степени тяжести.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УК Украины.

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