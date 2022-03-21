Утечка аммиака на Сумыхимпроме: территорию завода обстреляли российские оккупанты, травмирован один человек

21 марта, 08:15
Цей матеріал також доступний українською
Спасатели сообщили, что угрозы населению из-за утечки аммиака нет (Фото:Wikimedia.org)

Спасатели сообщили, что угрозы населению из-за утечки аммиака нет (Фото:Wikimedia.org)

В понедельника, 21 марта, российские оккупанты обстреляли территорию завода Сумыхимпром, из-за чего произошла утечка аммиака.

Как сообщили спасатели, в результате обстрела был поврежден один резервуар с аммиаком.

По состоянию на 07:30 в проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. Подразделения ГСЧС продолжают работы по осаждению аммиачного облака.

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему

В результате обстрела был травмирован сотрудник предприятия.

Аварийная ситуация локализована.

Спасатели уточнили, что угрозы населению из-за утечки аммиака нет.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/337012985133264

21 марта в 4.30 была зафиксирована утечка аммиака на заводе Сумыхимпром, зона поражения имела радиус примерно в 2,5 километра. Из-за направления ветра под угрозой оказалось село Новоселица.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ГСЧС Сумыхимпром Аммиак Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ