Утечка аммиака на Сумыхимпроме: территорию завода обстреляли российские оккупанты, травмирован один человек
Спасатели сообщили, что угрозы населению из-за утечки аммиака нет (Фото:Wikimedia.org)
В понедельника, 21 марта, российские оккупанты обстреляли территорию завода Сумыхимпром, из-за чего произошла утечка аммиака.
Как сообщили спасатели, в результате обстрела был поврежден один резервуар с аммиаком.
По состоянию на 07:30 в проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. Подразделения ГСЧС продолжают работы по осаждению аммиачного облака.
В результате обстрела был травмирован сотрудник предприятия.
Аварийная ситуация локализована.
Спасатели уточнили, что угрозы населению из-за утечки аммиака нет.
21 марта в 4.30 была зафиксирована утечка аммиака на заводе Сумыхимпром, зона поражения имела радиус примерно в 2,5 километра. Из-за направления ветра под угрозой оказалось село Новоселица.
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