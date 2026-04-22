Россияне атаковали железнодорожный парк в Запорожье, поврежден поезд, есть погибший
Последствия вражеского обстрела в Запорожье (Фото: Алексей Кулеба / Telegram)
Армия страны-агрессора России в ночь на среду, 22 апреля, нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья. В результате обстрела есть погибший.
Обновлено 07:45 Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что ночью российский беспилотник атаковал сортировочный парк на станции Запорожье-Левое, когда на пути находился поезд с электровозом.
По его словам, в результате удара погиб помощник машиниста, машиниста госпитализировали.
Кулеба также опубликовал фото поезда, поврежденного в результате удара.
Сортировочный парк — это техническая железнодорожная станция, предназначенная для расформирования и формирования различных поездов. Сортировочные станции являются главными опорными пунктами в организации вагонопотоков в сети железных дорог. Обычно они входят в состав железнодорожных узлов, имеющих пассажирские и грузовые станции.
Ранее об атаке сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Вследствие вражеского удара по транспортной инфраструктуре один человек погиб», — написал он.
Кроме этого, по его словам, еще один человек получил ранения.
В ночь на 18 апреля российские оккупанты атаковали Запорожье ударными беспилотниками, под удар попали жилые районы города.
Сообщалось, что повреждены объект инфраструктуры, частные дома и авто, возникли пожары. Известно как минимум об одном раненом.