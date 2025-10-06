Взрывы в Запорожье: российские войска попали КАБами по одному из предприятий

6 октября, 10:48
Войска РФ атаковали Запорожье авиабомбами 6 октября 2025 года (Фото: Иван Федоров / Telegram)

Войска страны-агрессора России в понедельник, 6 октября, атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами, в городе и области прогремела серия взрывов.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, оккупанты ударили по территории одного из предприятий. Сейчас информации о пострадавших нет.

По его словам, взрывы прогремели в нескольких районах Запорожья. Воздушные силы ВСУ писали о повторных пусках управляемых авиационных бомб на город.

Ранее 6 октября сообщалось, что россияне ночью атаковали дронами Харьков, мэр Игорь Терехов писал о 15 ударах. В Новобаварском и Шевченковском районах возникли пожары, четыре человека пострадали.

Также оккупанты ударили по Одесской области, попали в гражданский промышленный объект, возник пожар.

Воздушные силы ВСУ писали, что РФ атаковала Украину 116 дронами в ночь на 6 октября, ПВО обезвредила 83 БпЛА, зафиксировано попадание 30 шахедов.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Запорожье Запорожская область Война России против Украины Иван Федоров Авиаудар КАБ

Поделиться:

