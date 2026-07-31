РФ нанесла удар по Запорожью: повреждены дома и нежилые помещения, возник пожар

Поздно вечером в четверг, 30 июля, российские войска нанесли удар по Запорожью . В результате атаки повреждены жилые дома и нежилые помещения.

Об этом в своем Telegram сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, в результате удара на месте возник пожар. Информации о пострадавших на данный момент нет.

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Фото: Иван Федоров/Telegram

Фото: Иван Федоров/Telegram

27 июля российские войска дважды атаковали Запорожье. Под ударами оказались частный дом и общественный транспорт. В результате обстрелов ранения получили семь человек.

25 июля российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего погибла женщина, а также пострадали 11 горожан. Иван Федоров уточнил, что среди пострадавших были трое детей в возрасте трех, пяти и семи лет. Одну женщину спасатели извлекли из-под завалов.

21 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Запорожья — по уточненным данным ГСЧС, число погибших в результате этого удара возросло до трех, еще 13 человек пострадали.

Вечером 19 июля Россия атаковала жилой квартал в Запорожье: в результате удара были разрушены два этажа пятиэтажного дома и повреждены окна и балконы девятиэтажки; также зафиксированы разрушения в частном секторе и пожар на терминале логистического оператора. Всего тогда погибли три человека — 11-летняя девочка и две женщины в возрасте 71 и 72 лет, еще 42 человека получили ранения.