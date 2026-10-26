РФ ударила по Запорожью: повреждены дома, гостиница, вспыхнул пожар, есть раненые

Последствия российского удара по Запорожью в ночь на 26 октября (Фото: Михаил Семикин/Telegram)

В ночь на понедельник, 26 октября, российские войска ударили по Запорожью . В результате атаки повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание. На месте одного из попаданий возник пожар. Пострадали по меньшей мере два человека.

07:47 В Запорожье в результате ночного удара четверо раненых. Повреждены гостиница, частные дома, автобусы, сообщили спасатели ДСНС и показали последствия атаки.

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05:12 Руководитель Запорожской ОВА Михаил Семикин сообщил, что ранена 30-летняя женщина и 61-летний мужчина. Им оказывают необходимую помощь.

Фото: Михаил Семикин/Telegram

25 октября российские войска атаковали торговый объект в Запорожье. В результате удара возник пожар.

24 октября россияне нанесли удары по объектам инфраструктуры Запорожья. По словам Михаила Семикина, в областном центре в результате удара ранены два человека. Повреждены автомобили.