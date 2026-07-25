Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 25 июля. По его словам, на данный момент медицинская помощь требуется девяти людям, среди которых — трое детей. Одну женщину спасатели извлекли из-под завалов.

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Обновлено 15:50 Число пострадавших в результате российской атаки на Запорожье возросло до 11, сообщил Федоров. Он также уточнил, что троим пострадавшим детям три, пять и семь лет.

Перед атакой в области объявляли угрозу применения управляемых авиационных бомб, а затем — угрозу ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и городу.

23 июля россияне нанесли новый удар по городу, пострадали мирные жители.

Вечером 19 июля Россия атаковала жилой квартал в Запорожье: в результате удара были разрушены два этажа пятиэтажного дома и повреждены окна и балконы девятиэтажки; также были зафиксированы разрушения в частном секторе и пожар на терминале логистического оператора. Всего тогда погибли три человека — 11-летняя девочка и две женщины в возрасте 71 и 72 лет, еще 42 человека получили ранения.

21 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Запорожья — по уточненным данным ГСЧС, число погибших в результате этого удара возросло до трех, еще 13 человек пострадали.