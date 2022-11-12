Обстрел Запорожья Искандером-К. Из-за неразорвавшихся кассетных снарядов почти 90 человек вынуждены были покинуть свои дома

12 ноября, 23:48
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Эвакуация жителей домов, оказавшихся в опасности из-за обстрела рашистов (Фото:Поліція Запорізької області via Facebook)

Эвакуация жителей домов, оказавшихся в опасности из-за обстрела рашистов (Фото:Поліція Запорізької області via Facebook)

В Запорожье после удара ракетой Искандер-К с кассетным зарядом из-за его неразорванных фрагментов свои дома были вынуждены покинуть 88 человек.

Об этом сообщила полиция Запорожской области на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0bmiqikxBUQf5CwfjFK9yD7EYG5nukDoMCao7KPNQCqgugQD53pMDDeb7PWF68EJ8l&id=100064459195649

В сообщении отмечается, что два мощных взрыва прогремели в Запорожье около 16:30.

"С целью обезвреживания кассетных боеприпасов и обеспечения безопасности гражданского населения из жилых многоквартирных домов, находящихся в зоне возможной детонации неразорвавшихся элементов, силами полиции и спасателей в безопасные места эвакуированы 29 жителей, еще 59 выехали самостоятельно", - заявили в полиции.

Видео дня

Правоохранители изымают обломки взорвавшихся ракет и документируют последствия военного преступления.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что ракета Искандер-К, которой российские войска ударили по Запорожью, была нашпигована 54 кассетными зарядами.

Они не взорвались и упали в Шевченковском районе города вблизи шести жилых домов.

Поэтому начали эвакуацию местных жителей.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Запорожье Война в Украине Российско-украинская война Искандер Война России против Украины ракетный обстрел

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