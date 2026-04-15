Россия ударила по Запорожью: погибла женщина, горела автостоянка и повреждены жилые дома

Пожары, возникшие на местах попаданий, спасатели уже ликвидировали (Фото: @ivan_fedorov_zp)

Около 5 утра российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки погибла 74-летняя продавщица киоска, повреждены автостоянка, предприятие, остановка общественного транспорта, близлежащие жилые дома и киоск.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров.

В результате обстрела погибла 74-летняя женщина, которая работала продавщицей в киоске. Также в результате вражеского удара повреждено предприятие.

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Фото: @ivan_fedorov_zp

Пожары, возникшие на местах попаданий, спасатели уже ликвидировали. Информация о других возможных пострадавших уточняется.

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Параллельно после удара была объявлена угроза применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области.