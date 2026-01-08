В Запорожье восстановили электропитание котельных, они работают в штатном режиме

В Запорожье пропал свет в результате вражеской атаки (Фото: Запорожская областная военная администрация)

В Запорожье все котельные восстановили электропитание и работают в штатном режиме после массированной атаки армии страны-агрессора России в ночь на четверг, 8 января.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

«Все котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме», — написал он.

По его словам, уже завершено переподключение с генераторов на централизованные электросети.

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Федоров добавил, что теплоснабжение жилых домов продолжается.

В ночь на 8 января российские оккупанты массированно атаковали Запорожье, в городе пропал свет. Ранее сообщалось, что из-за масштабного обесточивания в городе не работают сирены воздушной тревоги, поэтому в случае опасности жителей будут предупреждать полицейские через громкоговорители.

Федоров отмечал, что мобильная связь в области функционирует в аварийном режиме, базовые станции переходят на питание от батарей и генераторов.