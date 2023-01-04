Ночной удар по Запорожью. Оккупанты ранили двух человек и повредили 8 домов — горсовет 4 января, 10:11 Последствия российского удара по Запорожью во вторник, 3 января (Фото:Анатолий Куртев / Telegram)

В результате российской атаки на Запорожье поздно вечером во вторник, 3 января, два человека получили осколочные ранения. Оккупанты повредили восемь многоэтажных домов.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.



По его словам, в поврежденных домах вылетели окна и разрушены балконы. Кроме того, пострадало здание детского сада, где также выбиты стекла и частично повреждена крыша.

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Куртев добавил, что рядом с домами сейчас есть сорокаметровая воронка и стоят изуродованные автомобили. К счастью, российская ракета не попала в сами многоэтажки и все люди живы.

Вечером 3 января российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Сначала было известно об одном раненом человеке. Сообщалось, что в результате обстрела на объекте гражданской инфраструктуры возник пожар.