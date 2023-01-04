Ночной удар по Запорожью. Оккупанты ранили двух человек и повредили 8 домов — горсовет

4 января, 10:11
Поделиться:
Последствия российского удара по Запорожью во вторник, 3 января (Фото:Анатолий Куртев / Telegram)

Последствия российского удара по Запорожью во вторник, 3 января (Фото:Анатолий Куртев / Telegram)

В результате российской атаки на Запорожье поздно вечером во вторник, 3 января, два человека получили осколочные ранения. Оккупанты повредили восемь многоэтажных домов.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

По его словам, в поврежденных домах вылетели окна и разрушены балконы. Кроме того, пострадало здание детского сада, где также выбиты стекла и частично повреждена крыша.

Видео дня

Куртев добавил, что рядом с домами сейчас есть сорокаметровая воронка и стоят изуродованные автомобили. К счастью, российская ракета не попала в сами многоэтажки и все люди живы.

Вечером 3 января российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Сначала было известно об одном раненом человеке. Сообщалось, что в результате обстрела на объекте гражданской инфраструктуры возник пожар.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Запорожье Война России против Украины Ракетный удар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X