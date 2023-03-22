Ракетный удар России по Запорожью: спасательная операция закончена 22 марта, 20:57 Спасатели на месте ракетного удара России по жилым домам в Запорожье, 22 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В Запорожье закончили спасательную операцию на месте ракетного удара российских оккупантов по жилым домам. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Из-под завалов достали шесть человек, спасатели потушили пожар в двух многоэтажках. 34 человека пострадали, 29 — госпитализированы, среди них три ребенка. Один человек скончался в больнице.



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«Спасатели и работники коммунальных служб разбирали завалы в квартирах полуразрушенных домов», — сказал глава МВД Игорь Клименко и поблагодарил волонтеров, которые помогали с разбором завалов.

Министр внутренних дел заявил, что каждый причастный к ракетному удару понесет ответственность.

Днем 22 марта Россия начала массированно обстреливать Запорожье. Удару подверглись жилые кварталы и остров Хортица. По данным Воздушных сил, оккупанты нанесли удар из реактивной артиллерии.



В Офисе генпрокурора сообщили, что россияне выпустили по городу шесть ракет, одна из них попала в угол между двумя многоэтажками, частично разрушив квартиры, балконы и повредив крыши. Открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



В Генштабе ВСУ заявили, что в жилой дом попало две ракеты.