Обстрел Запорожья российскими оккупантами: количество раненых превысило 30 22 марта, 16:51 Последствия обстрела Запорожья российскими оккупантами, 22 марта 2023 года (Фото:ДСНС України / Telegram)

Количество пострадавших в результате удара российских оккупантов по жилым домам в Запорожье в среду, 22 марта, увеличилось до 32 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

«В результате попадания вражеской ракеты между двумя девятиэтажками пострадали 32 человека: госпитализированы 27, из них трое детей. Пяти людям оказана помощь на месте. Один человек погиб», — рассказали в ГСЧС.

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Подразделения ГСЧС спасли шесть человек и одну собаку, на месте продолжаются спасательные работы.

Днем 22 марта Россия начала массированно обстреливать Запорожье. Удару подверглись жилые кварталы и остров Хортица. По данным Воздушных сил, оккупанты нанесли удар из реактивной артиллерии — вероятно, РСЗО Торнадо С.



В Офисе генпрокурора сообщили, что россияне выпустили по городу шесть ракет, одна из них попала в угол между двумя многоэтажками, частично разрушив квартиры, балконы и повредив крыши. Открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).