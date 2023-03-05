Удар по многоэтажке в Запорожье. Пропавшими без вести остаются два человека
Последствия российского удара по пятиэтажке в Запорожье 2 марта (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)
В Запорожье в результате российской атаки на жилой дом в четверг, 2 марта, два человека остаются пропавшими без вести.
Об этом по состоянию на 16:00 5 марта сообщила Нацполиция Запорожской области Укринформу.
Отмечается, что на месте удара продолжаются аварийно-розыскные работы. Без вести пропавшими являются одна женщина и один мужчина.
Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек, а психологи оказали помощь 103 жителям дома и родственникам пострадавших.
В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар из ЗРК С-300 по Запорожью. Враг попал в жилую пятиэтажку, разрушены более десяти квартир. По последним данным, погибли 13 человек.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что на российский обстрел будет как военный, так и юридический ответ.