Удар по многоэтажке в Запорожье. Пропавшими без вести остаются два человека

5 марта, 17:11
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Последствия российского удара по пятиэтажке в Запорожье 2 марта (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Последствия российского удара по пятиэтажке в Запорожье 2 марта (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

В Запорожье в результате российской атаки на жилой дом в четверг, 2 марта, два человека остаются пропавшими без вести.

Об этом по состоянию на 16:00 5 марта сообщила Нацполиция Запорожской области Укринформу.

Отмечается, что на месте удара продолжаются аварийно-розыскные работы. Без вести пропавшими являются одна женщина и один мужчина.

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Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек, а психологи оказали помощь 103 жителям дома и родственникам пострадавших.

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В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар из ЗРК С-300 по Запорожью. Враг попал в жилую пятиэтажку, разрушены более десяти квартир. По последним данным, погибли 13 человек.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что на российский обстрел будет как военный, так и юридический ответ.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Запорожье Пропавшие без вести Война России против Украины Ракетный удар

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