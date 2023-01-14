Ракетный удар по Запорожью. Оккупанты попали в промышленное предприятие

14 января, 11:40
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Российская ракета (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российская ракета (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

В Запорожье от ракетного удара утром в субботу, 14 января, пострадало промышленное предприятие.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

По его словам, обошлось без жертв.

Также он добавил, что под российский обстрел попал город Орехов. Из-за артиллерийской атаки там разрушены три дома. В одном из помещений ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших тоже нет.

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14 января секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил об очередной атаке российских оккупантов на город. В областном центре были слышны взрывы.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Запорожье Взрыв Война России против Украины

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