В центре Запорожья в результате обстрела РФ горит гостиница, где останавливается глава МАГАТЭ — фото 10 августа, 20:45 Последствия ракетного удара российских оккупантов по Запорожью, 10 августа 2023 года (Фото:NV)

В результате российского ракетного удара в четверг, 10 августа, в Запорожье загорелось здание отеля, в котором останавливаются международные делегации.

Как сообщили NV в военной администрации города, в отеле Reikartz Запоріжжя недавно останавливался генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

Российские оккупанты 10 августа нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье. По состоянию на 20:30 известно об одной погибшей и девяти раненых, повреждены медицинское и образовательное учреждения и две многоэтажки.

Видео дня

Глава МВД Игорь Клименко около 21:00 сообщил, что спасатели оперативно потушили пожар.

Вечером 9 августа Россия ударила ракетой Х-35 по спальному району Запорожья. Погибли три человека, восемь были ранены. По данным Офиса генпрокурора, ракета ударила по территории детской площадки, удар разрушил здание храма, взрывная волна повредила окна в многоэтажках и магазинах поблизости.