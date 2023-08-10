В центре Запорожья в результате обстрела РФ горит гостиница, где останавливается глава МАГАТЭ — фото

10 августа, 20:45
Поделиться:
Последствия ракетного удара российских оккупантов по Запорожью, 10 августа 2023 года (Фото:NV)

Последствия ракетного удара российских оккупантов по Запорожью, 10 августа 2023 года (Фото:NV)

В результате российского ракетного удара в четверг, 10 августа, в Запорожье загорелось здание отеля, в котором останавливаются международные делегации.

Как сообщили NV в военной администрации города, в отеле Reikartz Запоріжжя недавно останавливался генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

NV
Фото: NV
NV
Фото: NV
NV
Фото: NV
NV
Фото: NV

Российские оккупанты 10 августа нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье. По состоянию на 20:30 известно об одной погибшей и девяти раненых, повреждены медицинское и образовательное учреждения и две многоэтажки.

Видео дня

Глава МВД Игорь Клименко около 21:00 сообщил, что спасатели оперативно потушили пожар.

Читайте также:

Вечером 9 августа Россия ударила ракетой Х-35 по спальному району Запорожья. Погибли три человека, восемь были ранены. По данным Офиса генпрокурора, ракета ударила по территории детской площадки, удар разрушил здание храма, взрывная волна повредила окна в многоэтажках и магазинах поблизости.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Запорожье МАГАТЭ Военные преступления РФ Война России против Украины Рафаэль Гросси

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X