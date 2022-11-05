Коварная атака по свободным землям. Оккупанты ночью били ракетами С-300 по Запорожской области 5 ноября, 08:35 Россияне нанесли удары ракетами С-300 по Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)

Ночью в субботу, 5 ноября, российские войска атаковали ракетами С-300 Вольнянский район Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

Как отмечается, в результате ударов повреждены здания трех предприятий и автомобили.

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По данным главы ОВА, люди остались невредимыми.

В ночь на пятницу, 4 ноября, войска РФ нанесли удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожской области.

В результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории Запорожского района. На месте атаки возник пожар, спасателям удалось его ликвидировать.