Оккупанты ночью ударили ракетами по селу возле Запорожья, повреждены линии электропередач

4 декабря, 08:51
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Последствия вражеского обстрела (Фото:Александр Старух/Telegram)

Последствия вражеского обстрела (Фото:Александр Старух/Telegram)

Ночью оккупанты снова атаковали Запорожский район, выпустив ракеты по одному из сел. В результате были повреждены линии электропередач.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

По его словам, в селе зафиксировано несколько прилетов.

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«В результате взрывов на территории частной застройки выбиты стекла, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей. Пожар был ликвидирован нашими спасателями», — написал Старух.

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Он отметил, что люди остались живы и невредимы.

2 декабря под удары оккупантов в Запорожской области попали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Запорожская область Война России против Украины

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