Обстрел Запорожской области: под завалами дома нашли тела семи человек 17 ноября, 18:34 Под завалами дома в Запорожье нашли тела семи погибших (Фото:ГСЧС/Facebook)

В Вольнянске Запорожской области под завалами дома, куда ночью попала вражеская ракета, нашли тела уже семи погибших.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook и заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Спасатели, коммунальщики и волонтеры разбирают завалы и вывозят строительный мусор. Разобрано около 70 тонн остатков строительных конструкций.

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К работам привлечены 7 единиц техники и 39 спасателей, от коммунальных служб — 6 единиц техники и 10 сотрудников, а также 25 волонтеров.

Отмечается, что в доме проживало три семьи, всего около 10 человек.