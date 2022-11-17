Обстрел Запорожской области: под завалами дома нашли тела семи человек

17 ноября, 18:34
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Под завалами дома в Запорожье нашли тела семи погибших (Фото:ГСЧС/Facebook)

Под завалами дома в Запорожье нашли тела семи погибших (Фото:ГСЧС/Facebook)

В Вольнянске Запорожской области под завалами дома, куда ночью попала вражеская ракета, нашли тела уже семи погибших.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook и заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Спасатели, коммунальщики и волонтеры разбирают завалы и вывозят строительный мусор. Разобрано около 70 тонн остатков строительных конструкций.

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К работам привлечены 7 единиц техники и 39 спасателей, от коммунальных служб — 6 единиц техники и 10 сотрудников, а также 25 волонтеров.

https://www.facebook.com/100064736946785/posts/pfbid0HNXJ8Tt2eACPLJDwbDUAjrCP9fXT4vigJEpXhGJf4VRPEPfv3jxxSo8aaxPwDbt5l/

Отмечается, что в доме проживало три семьи, всего около 10 человек.

https://www.youtube.com/embed/fxG2D_KyFg0
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Запорожская область ГСЧС Кирилл Тимошенко Война России против Украины

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