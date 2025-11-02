Россия атаковала Запорожье: двое раненых, почти 60 тыс. абонентов остались без света
В результате российского удара зафиксировано повреждение жилого сектора (Фото: @ivan_fedorov_zp)
В результате ночной атаки РФ на Запорожье 2 ноября два человека получили ранения — 44-летняя женщина и 91-летний мужчина.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. На месте работают коммунальные и аварийные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.
Из-за вражеской атаки без электроснабжения осталось около 58 тысяч абонентов. Энергетики обещают восстановить питание сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.
«В результате российского удара зафиксировано повреждение жилого сектора. Вся необходимая помощь оказывается каждому жителю», — отметил Федоров.