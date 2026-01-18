В результате российской атаки обесточен город Вольнянск в Запорожской области — ОВА
Вольнянск обесточен из-за атаки российских войск (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Stringer)
Вечером субботы, 17 января, армия РФ ударила по Запорожской области. В результате атаки город Вольнянск был обесточен.
Обновлено в 00:50. Как сообщил Иван Федоров, более 15 000 абонентов Вольнянской громады обесточены в результате удара РФ.
«Специалисты работают и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения», — отметил он.
Об обесточивании Вольнянска сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Котельные работают от генераторов. Централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием. Все службы работают над восстановлением», — отметил он.
Федоров добавил, что в Запорожском районе в результате удара армии РФ вспыхнул пожар.
Ранее глава ОВА сообщал, что в ночь на 17 января армия России нанесла удар шахедами по Запорожью. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры.
13 января российские войска нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате чего повреждено оборудование и обесточено значительное количество потребителей.
По данным Минэнерго, во время атаки пострадали две работницы облэнерго.