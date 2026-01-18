Вечером субботы, 17 января, армия РФ ударила по Запорожской области . В результате атаки город Вольнянск был обесточен.

Обновлено в 00:50. Как сообщил Иван Федоров, более 15 000 абонентов Вольнянской громады обесточены в результате удара РФ.

«Специалисты работают и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения», — отметил он.

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Об обесточивании Вольнянска сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Котельные работают от генераторов. Централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием. Все службы работают над восстановлением», — отметил он.

Федоров добавил, что в Запорожском районе в результате удара армии РФ вспыхнул пожар.

Ранее глава ОВА сообщал, что в ночь на 17 января армия России нанесла удар шахедами по Запорожью. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры.

13 января российские войска нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате чего повреждено оборудование и обесточено значительное количество потребителей.

По данным Минэнерго, во время атаки пострадали две работницы облэнерго.