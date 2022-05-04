Ракетный удар оккупантов повредил газопровод на Закарпатье — людей просят перекрыть газ

4 мая, 01:55
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Пользователей просят перекрыть подачу газа (Фото:REUTERS/Bogdan Cristel)

Пользователей просят перекрыть подачу газа (Фото:REUTERS/Bogdan Cristel)

Закарпатская областная военная администрация сообщила, что в результате ракетных ударов российских оккупантов поврежден распределительный газопровод.

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Пользователей попросили перекрыть газ. Поставки в данный момент прекращены в 57 домах.

«В результате ракетного удара 57 домов в Воловце остались без газоснабжения. Поврежден распределительный газопровод. Закарпатгаз просит потребителей перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами. Аварийно-восстановительные работы начнутся утром 4 мая», — сообщили в ОВА.

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3 мая Закарпатскую область впервые обстреляли ракетами. Был поврежден инфраструктурный объект в Закарпатской области. Вражеская ракета попала в подстанцию возле вокзала в Воловце, поврежден газопровод.

https://www.youtube.com/watch?v=-TIRWf2mVjc
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Газ Газопровод Закарпатье Закарпатская область Война в Украине Война России против Украины

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