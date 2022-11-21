Эксперты МАГАТЭ сообщают о нерадиоактивной утечке на ЗАЭС в результате обстрелов 21 ноября, 22:40 Эксперты МАГАТЭ наблюдали обширные повреждения на площадке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Экспертная группа МАГАТЭ оценила степень ущерба, нанесенного в результате российских обстрелов Запорожской АЭС. По их данным, атака привела к нерадиоактивной утечке на станции.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает пресс-служба организации.

По словам Гросси, эксперты смогли подтвердить, что, несмотря на силу обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и не возникало непосредственных проблем с ядерной безопасностью.

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Группа подтвердила, что состояние шести реакторных блоков стабильное, и подтверждена целостность хранилищ отработанного топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов.

Однако эксперты МАГАТЭ наблюдали обширные повреждения на площадке.

«Это серьезная причина для беспокойства, поскольку это ясно демонстрирует абсолютную интенсивность атак на одну из крупнейших в мире атомных электростанций», — сказал Гросси.

20 ноября наблюдатели МАГАТЭ сообщили о более чем десяти взрывах в районе захваченной россиянами Запорожской АЭС.

В украинском Энергоатоме заявили, что военные РФ все утро воскресенья обстреливали ЗАЭС. В результате повреждены здания и оборудование станции. Оккупанты пытаются обвинить в обстрелах Украину.

По данным компании, характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что россияне умышленно вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была нужна для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.