Из-за обстрелов на ЗАЭС отключилась резервная линия питания — МАГАТЭ 31 декабря, 01:17 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В результате обстрелов вечером 29 декабря на Запорожской АЭС была отключена резервная линия питания. Масштабы повреждения еще не определены, но работы по восстановлению линии уже ведутся.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.



« езервная линия электропередач напряжением 330 кВ на ЗАЭС была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелами», — сказал он.

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Находящаяся на ЗАЭС группа экспертов МАГАТЭ сообщила, что в четверг в 21:35 была потеряна связь с резервной линией Ферросплавная 1 в результате повреждения на другом берегу Днепра. Масштабы повреждения еще не определены, но работы по восстановлению линии уже ведутся, как добавили в МАГАТЭ.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали звуки громких взрывов, раздававшихся в нескольких сотнях метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего расположенную рядом Запорожскую ТЭС с рекой Днепр.

ЗАЭС продолжает получать электроэнергию для охлаждения реакторов от единственной действующей внешней линии электропередач 750 кВ, оставшейся на станции, из четырех, существовавших до начала полномасштабной войны в Украине. Также агентство сообщает о начале работы еще четырех передвижных котлов для отопления станции и Энергодара.