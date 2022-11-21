Оккупанты угрожают ограничить МАГАТЭ доступ на Запорожскую АЭС после обстрелов

21 ноября, 17:38
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Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами с 4 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами с 4 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После обстрела российскими оккупантами Запорожской АЭС представитель Росэнергоатома заявил, что инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут не пустить на определенные объекты.

Ренат Карчаа, которого российские пропагандистские СМИ называют «советником гендиректора концерна Росэнергоатом», заявил, что захватившие украинскую станцию оккупанты предоставят МАГАТЭ доступ «строго в рамках мандата»: «…Если они хотят осмотреть объект, никак не связанный с ядерной безопасностью, им в этом будет отказано».

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В пресс-службе МАГАТЭ 20 ноября сообщили, что инспекторы агентства планируют провести оценку последствий обстрелов в понедельник. По данным МАГАТЭ, повреждены в том числе спринклерные системы пруда-охладителя, кабель к одному из генераторов, резервуары для конденсата и мост между реактором и вспомогательными постройками.

«Нам опять повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам может так не повезти. Мы должны приложить все усилия, чтобы следующего раза не было», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Гросси после очередных российских обстрелов станции обратился к мировым лидерам и повторил, что вокруг ЗАЭС необходимо создать зону ядерной безопасности и защиты.

20 ноября наблюдатели МАГАТЭ сообщили о более чем десяти взрывах в районе захваченной россиянами Запорожской АЭС.

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О том, что происходило на ЗАЭС и в Энергодаре, рассказал Максим Щербина — бывший работник ЗАЭС. (Фото:Gres Todorchuk) Интервью после плена и пыток. Бывший работник ЗАЭС — о бесчеловечных условиях, в которых работают отважные энергодарцы в оккупации

В украинском Энергоатоме заявили, что российские военные все утро воскресенья обстреливали ЗАЭС. Оккупанты пытаются обвинить в обстрелах Украину.

По данным компании, характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что россияне умышленно вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была нужна для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.

https://www.youtube.com/embed/1yr4yHDC9mI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС Российские военные провокации Война России против Украины

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