Одна из самых интенсивных атак. В результате обстрелов на ЗАЭС были повреждены здания и оборудование

21 ноября, 00:07
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ЗАЭС под оккупацией РФ с марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС под оккупацией РФ с марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В результате вражеских обстрелов Запорожской АЭС были повреждены здания и оборудование. Взрывы раздались вблизи реакторов.

Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

По его словам, обстрел станции, который начался 19 ноября вечером и продолжился утром 20 ноября, был одним из самых интенсивных за последние месяцы.

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Он отметил, что уровень радиации остается в пределах нормы, в результате атаки никто не пострадал. Также не повреждены внешние источники электроснабжения ЗАЭС.

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При этом в агентстве отмечают, что из-за атаки повреждено здание для хранения радиоактивных отходов, электрический кабель в один из реакторов, а также мост между другим реактором и административными зданиями.

" В очередной раз нам повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам не так повезет. Мы должны сделать все возможное, чтобы в следующий раз не было", — подчеркнул Гросси.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье МАГАТЭ Запорожская АЭС Война в Украине Война России против Украины

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