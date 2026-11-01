РФ нанесла массированный удар по Винницкой области: атакованы энергообъекты и вышка мобильной связи

В ночь на воскресенье, 1 ноября, россияне нанесли массированный удар по Винницкой области. Под обстрелом, в частности, оказались объекты энергетической инфраструктуры, сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Также повреждены вышка мобильной связи, частное складское здание, окна в многоэтажных домах, а также остановка общественного транспорта и автомобиль в Виннице.

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25 октября в результате российской атаки в Винницкой области были повреждены гражданский промышленный объект и частное домовладение. Вечером 24 октября Заболотная сообщала об аварийном отключении электроэнергии в одном из районов Винницкой области вследствие попадания в энергообъект.

В ночь на воскресенье, 1 ноября (с 18:00 31 октября), российские войска атаковали Украину 433 ударными дронами типов Shahed (64 из них — реактивные) и Гербера, а также дронами-имитаторами типа Пародия. Зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 16 локациях, а также падение сбитых аппаратов (их обломков) в 14 локациях.