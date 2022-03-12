Авиаудар по Василькову: ракеты оккупантов полностью уничтожили аэропорт и взлетную полосу

12 марта, 10:57
Цей матеріал також доступний українською
Мэр Василькова уточнила, что по аэропорту города выпустили восемь ракет (Фото:Полиция Киевской области/Facebook)

Мэр Василькова уточнила, что по аэропорту города выпустили восемь ракет (Фото:Полиция Киевской области/Facebook)

В результате авиаудара российских оккупантов по аэропорту Василькова Киевской области объект полностью уничтожен.

Об этом сообщила мэр города Наталья Баласинович.

«Сегодня около 7 утра вражеские силы обстреляли город Васильков, восемь ракет попало, обстреляли аэропорт. Вследствие ракетных ударов аэропорт полностью уничтожен, уничтожена летная полоса, сдетонировал склад с боеприпасами, и они до сих пор детонируют», — уточнила она.

Баласинович добавила, что одна из ракет оккупантов попала в склад боеприпасов.

Читайте также:
ПВО успешно срабатывает. В Черкасской области сбили ракету российских оккупантов — ОГА

«Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами, из-за чего ликвидирована работоспособность нашего аэропорта», — резюмировала она.

Мэр Василькова также призвала всех жителей города оставаться дома и в укрытиях.

https://www.facebook.com/Nataliia.Balasynovych/videos/3258338947739828

Рано утром 12 марта практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Днепре украинские военные сбили крылатую ракету.

В Броварском районе Киевской области из-за обстрелов возник пожар на складе хранения замороженной продукции. В Василькове загорелась нефтебаза. Там также был обстрелян аэропорт, один из снарядов попал в склад боеприпасов, начался пожар.

Читайте также:
«До завершения еще далеко». Россия разбила себе нос, но это лишь первая фаза войны — военный эксперт Майкл Кофман
Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область Васильков Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ