Россия ударила по Запорожскому району по меньшей мере пятью дронами, без электроснабжения более 1700 абонентов
Дом в Запорожском районе, поврежденный в результате атаки российских дронов, 26 октября 2025 года (Фото: Іван Федоров via Telegram)
Россия осуществила по меньшей мере пять ударов дронами в Запорожском районе, в результате чего у более чем 1700 абонентов исчез свет.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Он добавил. что были также повреждены частные дома, спортивное заведение и хозяйственные постройки и опубликовал фото с места прилетов.
По предварительным данным, пострадавших в результате этой атаки не было.
Федоров заявил, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут ремонт.