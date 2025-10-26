Россия ударила по Запорожскому району по меньшей мере пятью дронами, без электроснабжения более 1700 абонентов

26 октября, 22:56
Поделиться:
Дом в Запорожском районе, поврежденный в результате атаки российских дронов, 26 октября 2025 года (Фото: Іван Федоров via Telegram)

Дом в Запорожском районе, поврежденный в результате атаки российских дронов, 26 октября 2025 года (Фото: Іван Федоров via Telegram)

Россия осуществила по меньшей мере пять ударов дронами в Запорожском районе, в результате чего у более чем 1700 абонентов исчез свет.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он добавил. что были также повреждены частные дома, спортивное заведение и хозяйственные постройки и опубликовал фото с места прилетов.

Реклама

Іван Федоров via Telegram
Фото: Іван Федоров via Telegram
Іван Федоров via Telegram
Фото: Іван Федоров via Telegram

По предварительным данным, пострадавших в результате этой атаки не было.

Федоров заявил, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут ремонт.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины российские атаки Запорожская область энергетическая инфраструктура

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies