22 октября 2018, понедельник

Обстрел в районе Марьинки: оккупанты ранили мирного жителя

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Местный житель получил ранение в ногу
Фото: штаб ООС

Местный житель получил ранение в ногу

В результате обстрела оккупационными силами РФ в районе Марьинки Донецкой области пострадал мирный житель.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Как отмечается, мужчина 1978 года рождения, находясь  на собственном приусадебном участке, получил огнестрельное ранение ноги.

Пострадавший был госпитализирован в районную больницу Курахово.

Ранее сообщалось, что гибридные войска РФ 19 раз обстреляли украинские позиции, в результате чего были ранены трое военнослужащих.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

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