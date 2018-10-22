Обстрел в районе Марьинки: оккупанты ранили мирного жителя

В результате обстрела оккупационными силами РФ в районе Марьинки Донецкой области пострадал мирный житель.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Как отмечается, мужчина 1978 года рождения, находясь на собственном приусадебном участке, получил огнестрельное ранение ноги.
Пострадавший был госпитализирован в районную больницу Курахово.
Ранее сообщалось, что гибридные войска РФ 19 раз обстреляли украинские позиции, в результате чего были ранены трое военнослужащих.
Журнал Новое Время №38
Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».Читать журнал онлайн
Комментарии
Правила комментирования